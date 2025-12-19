بعد تتويج المغرب.. حمدالله يعلن الاعتزال دولياً

أعلن عبدالرازق حمد الله لاعب منتخب المغرب اعتزاله اللعب دولياً بقميص منتخب بلاده.

وسجل حمد الله (35 عاماً) هدفين قادا أسود الأطلس للتتويج بلقب كأس العرب 2025 على حساب الأردن بعدما شارك كبديل.

وقال عبد الرازق حمد الله خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "هذه آخر مباراة لي بقميص منتخب المغرب".

وأضاف "سعيد جداً بهذا اللقب الذي يعد تعويضاً لسنوات عجاف مع المنتخب والذي كنت أتمنى أن أتواجد فيها لأقدم الإضافة".

وتابع: "لكن للأسف المشاركة جاءت متأخرة والأهم أنها حدثت في نهاية المطاف".

وأتم: "نهدي هذا الكأس للملك، واليوم وصلت مساعدات مني ومن وزملائي في لأسر الضحايا في مدينة آسفي".

وسبق أن أعلن حمد الله اعتزاله دوليا في 2019 عقب استبعاده من قائمة المنتخب في أمم إفريقيا 2019، لكنه تراجع عن قراره وتواجد في قائمة المغرب الذي حقق المركز الرابع في كأس العالم 2022.