منح الجنسية الأردنية لمدرب "النشامى" المغربي جمال سلامي (فيديو)

كشف مدرب المنتخب الأردني، المغربي جمال سلامي بأن "ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله أبلغه إن الملك عبدالله الثاني سيمنحه الجنسية الأردنية"، تقديراً لجهوده في الوصول بالمنتخب إلى كأس العالم 2026، ونهائي كاس العرب 2025.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي بعد انتهاء المباراة النهائية لبطولة كأس العرب التي اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة، التي توج بلقبها المنتخب المغربي على حساب الأردني وقدم خلالها "النشامى" عرضاً بطولياً على الرغم من خسارته 2-3 بعد التمديد إلى شوطين إضافيين.

وأضاف سلامي: "مستمر في قيادة النشامى، كما طلب مني الاتحاد الأردني إدارة منتخب الشباب في بطولة آسيا تحت 23 سنة، باعتباره خط إمداد المنتخب الأول، في خطوة يمكن اعتبارها نواة لمشروع أردني مشابه لمشروع المغرب الذي وصل بمنتخبها الأول للمربع الذهبي في كاس العالم 2022، ومنتخب تحت 20 سنة بطل العالم، ومنتخب المحليين بطل العرب، والمنتخب الأولمبي برونزية أولمبياد باريس".

ويحظى المدرب المغربي سلامي باحترام كبير في الشارع الأردني بعد التطور الكبير الذي يشهده منتخب النشامى تحت قيادته الفنية.