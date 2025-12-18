المغرب بطل العرب.. والأردن يكسب الاحترام بعد "نهائي أسطوري"

ظفر المنتخب المغربي بكأس العرب 2025، بعد فوزه المثير على نظيره الأردني 3-2 على استاد لوسيل في الدوحة، اليوم الخميس، في مباراة شهدت كثير من التقلبات، وامتدت إلى شوطين إضافيين (الوقت الأصلي 2-2).

ويدين المغرب بانتصاره إلى نجمه "المخضرم" عبدالرزاق حمدالله بتسجيله هدفي العودة للمباراة بعدما كان "أسود الأطلس" متأخرين 1-2 حتى الدقيقة 88 من اللقاء.

وسجل للمغرب أسامة طنان بتسديدة من نحو ستين مترا مطلع المباراة (4) والبديل حمدالله (88، 100) وللأردن علي علوان (48 و68 من ركلة جزاء).

وهذا اللقب الثاني للمغرب بعد 2012، فيما أخفق الأردن بإحراز باكورة ألقابه في أول نهائي يخوضه.