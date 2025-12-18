تغطية مباشرة لنهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب

التفاصيل

الشوط الأول

- انطلاق الشوط الأول من اللقاء بصافرة الحكم السويدي غلين نيبيرغ

- هدف خيالي للمنتخب المغربي سجله أسامة طنان بالدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، بتسديدة من منتصف الملعب.

- تبديل اضطراري لأسود الأطلس بخروج كريم البركاوي ودخول أشرف المهديوي في الدقيقة 16.

- النشامى يستحوذ على مجريات اللعب بنسبة 56 % في الدقيقة 25 دون خطورة حقيقية على مرمى بنعبيد.

- المنتخب المغربي يعود لفرض سيطرته على مجريات اللعب وفرصة خطيرة لأسود الأطلس في الدقيقة 40 لكن دفاع الأردن وحارسه يزيد أبوليلى يتصدى.

- نهاية الشوط الأول من عمر اللقاء بتقدم المنتخب المغربي بهدف دون رد، وسط ارتباك لمنتخب النشامى، بعد صدمة الهدف المبكر.

