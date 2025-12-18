استاد لوسيل جاهز لاحتضان نهائي المغرب والأردن.. "مسؤول بكأس العرب يوضّح"

أكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب المقامة حالياً في الدوحة جاهزية استاد لوسيل لاستقبال المباراة النهائية بين منتخبي المغرب والأردن المقرر اليوم الخميس (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات).

وقال عضو لجنة المسابقات باللجنة المنظمة لكأس العرب خالد الكبيسي في تصريحات لقناة الدوري والكاس القطرية: "إن مدرجات الاستاد مغطاة بالكامل، ما يحمي الجماهير من أي أمطار محتملة"، مضيفا أن "أرضية الملعب في حالة مثالية ولا تواجه أي مشاكل حتى في حال هطول الأمطار، مما يضمن سير المباراة بشكل سلس واحترافي".