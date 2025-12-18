حكم مباراة الأردن والمغرب في نهائي كأس العرب

أسندت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 المقامة حالياً في قطر للحكم الدولي السويدي غلين نيبيرغ مهمة إدارة المباراة النهائية التي تجمع منتخبي المغرب والأردن، اليوم الخميس (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات) على استاد لوسيل.

ويُعد نيبيرغ من أبرز الحكام على الساحة الدولية، إذ سبق له إدارة العديد من المباريات المهمة في البطولات القارية والدولية، إلى جانب مشاركاته في كبرى المسابقات الأوروبية، ما يعكس ثقة الاتحاد بقدراته التحكيمية وخبرته الكبيرة في إدارة المباريات الحاسمة.

وكان المنتخب الأردني قد تأهل للمباراة النهائية بالفوز على السعودية 1-0 في الدور نصف النهائي فيما بلغ المغربي النهائي الكبير بتغلبه على الأبيض الإماراتي 3-0.