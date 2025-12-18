قناة إيطالية تبث مباريات كأس إفريقيا مجاناً

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب يوم الأحد المقبل وتستمر حتى 18 يناير 2026.

تضم البطولة 24 منتخباً إفريقياً، ومن المنتظر أن تكون نسخة 2025 بالمغرب الأروع والأضخم في تاريخ المسابقة القارية.

وقالت قناة سبورت إيطاليا إنها ستُبثّ بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب مجاناً.

وتابعت: "ستكون جميع المباريات متاحة للبث المباشر على الموقع الإلكتروني والتطبيق، بدون اشتراك".