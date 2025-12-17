باريس سان جرمان بطلاً لكأس القارات

أنهى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عامه الاستثنائي على أفضل وجه، بعدما توج بلقب كأس القارات للأندية لكرة القدم (كأس إنتر كونتيننتال)، عقب فوزه 2 / 1 بركلات الترحيح، على فلامنجو البرازيلي اليوم، في نهائي المسابقة العالمية، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1، حيث بادر الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بالتسجيل لمصلحة سان جيرمان في الدقيقة 38، فيما تعادل الإيطالي جورجينيو لفلامنجو في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الوقت الإضافي، الذي بلغت مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، ليحتكما في النهاية لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة سان جيرمان، بفضل تألق غير عادي من حارس مرمى الروسي ماتفي سافونوف، الذي تصدى لأربع ركلات ترجيح من لاعبي فلامنجو.

وبذلك، حصد باريس سان جيرمان سادس ألقابه في عام 2025، الذي يودعنا بعد أيام، بعدما سبق أن توج خلاله بكأس السوبر الفرنسي في قطر، والدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.