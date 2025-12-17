اتحاد الكرة السعودي ينفي إقالة رينارد من تدريب المنتخب

نفت إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي بالاتحاد السعودي لكرة القدم الأنباء التي تداولت خبر إعفاء الفرنسي هيرفي رينارد من منصبه كمدير فني للمنتخب الأول.

وأوضحت في تعقيب لصحيفة "الرياض" السعودية التي نشرت خبر الإعفاء أن الخبر غير صحيح.

وسيقود المدرب الفرنسي، الذي قاد المنتخب السعودي للتأهل إلى نهائيات كأس العالم مرتين، المباراة الأخيرة للسعودية بكأس العرب غداً أمام منتخبنا الوطني والتي ستحدد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

وتلقى رينارد انتقادات عنيفة في أعقاب هزيمة المنتخب السعودي أمام نظيره الأردني بهدف نظيف في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب.

وسبق أن حذر رينارد من تأثير كثرة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي على مستوى المنتخب، في ظل قلة مشاركة العناصر الأساسية مع أنديتهم.