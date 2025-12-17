نجم الأردن النعيمات: تمت العملية بنجاح

أعلن لاعب المنتخب الأردني يزن النعيمات، اليوم، عن تكلل عملية الرباط الصليبي الأمامي التي أجريت له في مستشفى سبيتار بالعاصمة القطرية الدوحة بالنجاح.

وقال النعيمات في "ستوري" نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام": الحمدالله تمت العملية بنجاح.. دعواتكم".

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم أعلن عن إصابة مهاجم المنتخب يزن نعيمات بقطع في الرباط الصليبي الأمامي خلال مواجهته لمنتخب العراق في ربع نهائي كأس العرب، وهي واحدة من أسوأ الإصابات التي يتعرض لها لاعبو كرة القدم.

يذكر أن يزن النعيمات من أهم اللاعبين في منتخب "النشامى" وكأس العرب، ولكن إصابته حرمت الجماهير من فنونه، وخلعت قلوب الأردنيين، فيما دفعت المدرب السلامي للبكاء على الهواء مباشرة، متأثراً بإصابة اللاعب التي باتت بحاجة إلى فترة علاج تمتد بين 6 إلى 9 أشهر، ما يعني أن من المحتمل ألا يتمكن من اللحاق بالمنتخب الأردني في مشاركته التاريخية بنهائيات كأس العالم 2026، وهو الإنجاز الذي أسهم فيه يزن النعيمات بشكل فاعل ومباشر.