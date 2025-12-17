المغربي جمال السلامي: أنا قائد المنتخب الأردني وأرفض التشكيك بأمانتي

أكد المغربي جمال السلامي، مدرب المنتخب الأردني أنه يحب ويعتز ببلاده المغرب، لكنه قائد المنتخب الأردني الآن، ولا أحد يستطيع التشكيك بأمانته واخلاصه لعمله، وبحثه عن التتويج باللقب.

وقال السلامي في مؤتمر صحفي، اليوم، قبل مواجهة منتخب المغرب في نهائي كأس العرب غداً، إنه منتج كرة القدم المغربية مدرباً ولاعباً، ولا أحد يستطيع التشكيك في حبه للمغرب واعتزازه بأنه مغربي، وفي الوقت نفسه لا أحد يمكنه التشكيك بأمانته واخلاصه لعمله، فهو قائد المنتخب الأردني ويبحث عن التتويج باللقب.

وأضاف أنه يواجه المنتخب المغربي لأنه وصل للنهائي ويستحق أن يكون في النهائي، متمنياً للكرة المغربية التتويج ببطولة الأمم الأفريقية.