الإعلان عن تشكيل أفضل 11 لاعباً لعام 2025 ضمن جوائز فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تشكيل أفضل 11 لاعباً في الموسم الكروي 2024-2025، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأفضل "ذا بيست" المقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وهيمن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل أوروبا على التشكيل بشكل كبير، بوجود 6 لاعبين من صفوفه بالتشكيلة المثالية.

كما ضم التشكيل الفرنسي عثمان ديمبلي والمتوج قبل أشهر قليلة بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب، والتي تمنحها مجلة فرانس فوبتول الفرنسية.

وفيما يلي التشكيل كاملا:-

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان/مانشستر سيتي - إيطاليا )

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان - المغرب) - ويليام باتشو(باريس سان جيرمان - إكوادور) - فيرجيل فان دايك (ليفربول - هولندا) - نونو مينديش (باريس سان جيرمان - البرتغال)

خط الوسط: كول بالمر(تشيلسي - إنجلترا) - جود بيلينجهام (ريال مدريد - إنجلترا) - فيتينيا (باريس سان جيرمان - البرتغال) - بيدري (برشلونة - إسبانيا)

لامين يامال (برشلونة -إسبانيا) - عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان - فرنسا)