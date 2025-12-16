ديمبلي يتوج بجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2025

توج الفرنسي عثمان ديمبلي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب لعام 2025، ضمن جوائز الأفضل "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وحصل ديمبلي على الجائزة خلال حفل العشاء، الذي أقامه فيفا، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، عشية المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم (كأس إنتر كونتيننتال) بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفلامنجو البرازيلي.

وتفوق ديمبلي على كل من الفرنسي كيليان مبابي والإسباني لامين يامال، لاعبي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين على الترتيب، اللذين تواجدا معهم في قائمة المرشحين النهائية.

وكان ديمبلي سبق وأن توج أيضا بجائزة "الكرة الذهبية" كأفضل لاعب في العالم هذا العام، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، بعدما توج مع فريق العاصمة الفرنسية بألقاب دوري أبطال أوروبا والدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي وكأس فرنسا، بالإضافة للصعود لنهائي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، الصيف الماضي.