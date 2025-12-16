الإسباني لويس إنريكي أفضل مدرب في العالم لعام 2025

توج الإسباني لويس إنريكي مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة "ذا بيست" لأفضل مدرب في العالم للعام 2025، التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وحصل إنريكي على الجائزة بعد نجاحه بقيادة باريس سان جيرمان للتويج بالدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس السوبر الفرنسي، ثم أحرز أخيرًا دوري أبطال أوروبا بعد فوز مذهل 5-0 على إنتر ميلان، ليصبح أول نادٍ فرنسي يحقق الثلاثية القارية، وقد أتاحت هذه الإنجازات للمدرب الإسباني اختياره أفضل مدرب في الدوري الفرنسي من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، كما قاد فريقه إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وتفوق الإسباني على الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، والألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، ليحصل على جائزة أفضل مدرب في العالم.