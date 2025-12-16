غوارديولا يتعهد بإجراء تغييرات على تشكيلة مانشستر سيتي

تعهد جوسيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بإجراء تغييرات على التشكيل الأساسي لفريقه عند مواجهة برينتفورد غدا الأربعاء في دور الثمانية لكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.

ويستعد السيتي لمباراة جديدة على ملعبه «الاتحاد» وذلك بعد 72 ساعة فقط من فوزه بصعوبة خارج أرضه على كريستال بالاس بنتيجة 3 / صفر، ليحافظ على آماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ومطاردة آرسنال.

ويستعد غوارديولا ولاعبوه أيضا بعد الفوز على ريال مدريد 2 / 1 في برنابيو بدوري أبطال أوروبا لخوض 5 مباريات في الدوري الإنجليزي خلال الفترة بين 20 ديسمبر و7 يناير.

ومع احتدام المنافسة على لقب الدوري، ستكون مواجهة برينتفورد فرصة لجوارديولا لإراحة عدد من نجوم الفريق وإجراء بعض التغييرات.

وأضافت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الفريق سيفتقد عددا من لاعبيه المشاركين في كأس أمم أفريقيا بالمغرب مثل المصري عمر مرموش والجزائري ريان آيت نوري.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: «لقد خسرنا الآن ريان وعمر، إضافة إلى المصابين جون ستونز وجيريمي دوكو، وسنرى ما سيحدث، هذه المباراة خطوة نحو قبل النهائي».

وأشار «سيشارك عدد من اللاعبين البدلاء، لأن لدينا فترة راحة أقصر بين 3 إلى 4 أيام».

وأكد المدرب الإسباني «سنعتمد على عدد من ناشئي النادي، لأننا سنواجه ويستهام في الدوري يوم السبت»

وأوضح «لا أقصد أن كأس الرابطة خارج أولوياتنا، لكن عادة ما نضطر لإجراء تغييرات في ظل غياب الأساسيين وكثرة الإصابات».

وتوج مانشستر سيتي بكأس الرابطة أربع سنوات متتالية تحت قيادة غوارديولا بين عامي 2018 و2021، لكنه لم يتأهل للمباراة النهائية في آخر 4 سنوات.