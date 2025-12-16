اتحاد الكرة المصري ينهي نزاعه القانوني مع المدرب البرتغالي فيتوريا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم توصله لاتفاق نهائي مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب الفراعنة على تسوية مستحقاته المتأخرة.

وذكر اتحاد الكرة المصري في بيان عبر مركزه الإعلامي اليوم الثلاثاء أنه توصل لاتفاق مع روي فيتوريا على إنهاء النزاع القائم بينهما خلال جلسة أمام هيئة التحكيم الرياضي الدولية في لوزان.

وأضاف البيان «ويعبّر الطرفان عن شكرهما المتبادل لحرص كل منهما والتزامه بالتوصل إلى هذا الاتفاق، كما يشكر الاتحاد المصري لكرة القدم ويُثني على روي فيتوريا لِما قدّمه من تفانٍ وكفاءة خلال فترة عمله مدربًا للمنتخب الوطني المصري».

وعمل فيتوريا مديرا فنيا لمنتخب مصر لما يقرب من عامين خلال الفترة بين 2022 و2024، وأقيل من منصبه بعد خروج الفريق من الدور الثاني للنسخة الماضية لكأس أمم أفريقيا التي أقيمت في كوت ديفوار أوائل عام 2024.