مقصية الأرجنتيني مونتيل أجمل هدف في العالم لعام 2025

تُوّج سانتياغو مونتيل بجائزة فيفا بوشكاش لأجمل هدف لعام 2025، وذلك بفضل تسديدته المقصية المذهلة التي سجلها بقميص إنديبندينتي الأرجنتيني في مرمى إنديبندينتي ريفادافيا.

وجاء الهدف خلال مباراة ضمن الدوري الأرجنتيني للمحترفين في مايو 2025، حيث أطلق ابن عم غونزالو مونتيل، بطل كأس العالم مع الأرجنتين، تسديدة استثنائية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء، متحديًا قوانين الفيزياء بطيرانه في الهواء.

وكان مونتيل قد علّق على الهدف قائلًا: "لم أفكر كثيرًا، سددت الكرة فقط".

وكان مونتيل قد دخل المنافسة إلى جانب عشرة مرشحين بارزين، ليصبح بذلك ثاني لاعب أرجنتيني على التوالي يحصد الجائزة، بعد أليخاندرو غارناتشو الفائز بنسخة 2024، علمًا أن الجائزة تحمل اسم الأسطورة المجرية فيرينك بوشكاش، وتُمنح تكريمًا لأجمل الأهداف المسجلة خلال فترة التقييم الممتدة من 11 أغسطس 2024 إلى 2 أغسطس 2025.