دوناروما يظفر بجائزة "ذا بيست" لأفضل حارس في العالم

تُوّج جيانلويجي دوناروما بجائزة "ذا بيست" من فيفا لأفضل حارس لعام 2025، ليحرز الحارس الإيطالي هذا اللقب للمرة الأولى في مسيرته.

وقدم دوناروما عامًا استثنائيًا حافلًا بالإنجازات، إذ توّج بأربعة ألقاب مع ناديه السابق باريس سان جيرمان في مختلف المسابقات، وكان أبرزها تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد الحفاظ على نظافة شباكه في المباراة النهائية التي انتهت بفوزٍ عريض 5-0 على إنتر ميلان في 31 مايو 2025، إلى جانب تألقه اللافت في الأدوار السابقة من البطولة.

كما أحرز الحارس البالغ من العمر 26 عامًا ثلاثة ألقاب محلية أخرى، تمثلت في الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس الأبطال، فضلًا عن مساهمته في وصول باريس سان جيرمان إلى المركز الثاني في كأس العالم للأندية.

وينشط دوناروما حاليًا في صفوف مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد تفوق في التصويت على مجموعة المرشحين من أبرز حراس العالم، هم أليسون بيكر، وتيبو كورتوا، وإيميليانو مارتينيز، ومانويل نوير، وديفيد رايا، ويان سومر، وويتشيك تشيزني.