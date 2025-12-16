محكمة فرنسية تأمر سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو إلى مبابي

أمرت محكمة عمالية في باريس اليوم، نادي باريس سان جيرمان بدفع 60 مليون يورو إلى مهاجمه السابق كيليان مبابي كراتب ومكافآت غير مدفوعة، لتنتهي بذلك جزئياً أحد أكثر النزاعات حدة في كرة القدم الفرنسية.

وجاء هذا الحكم بعد أشهر من الجدل القانوني بعد أن رفع مهاجم منتخب فرنسا دعوى قضائية ضد باريس سان جيرمان بشأن مدفوعات قال إنها لم تدفع عن أشهر أبريل ومايو ويونيو 2024، قبل وقت قصير من رحيله عن النادي وانتقاله إلى ريال مدريد في صفقة مجانية.

وقالت محامية مبابي فريدريك كاسيرو "نشعر بالرضا من الحكم. هذا ما يمكن توقعه عندما لا يتم دفع الرواتب".

ووجدت المحكمة أن باريس سان جيرمان لم يدفع راتب مبابي لمدة ثلاثة شهور، بالإضافة إلى مكافأة أخلاقية ومكافأة توقيع مستحقة بموجب عقده.

وتم الاعتراف بهذه المبالغ على أنها مستحقة بموجب قرارين لرابطة كرة القدم الفرنسية للمحترفين في سبتمبر وأكتوبر 2024.

وقال القضاة إن باريس سان جيرمان لم يقدم أي اتفاق مكتوب يظهر أن مبابي تنازل عن حقه.