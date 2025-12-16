ليفربول متغزلاً بمحمد صلاح: محطم الأرقام القياسية

يبدو أن العلاقة بين نادي ليفربول الإنجليزي، ونجمه المصري محمد صلاح في طريقها إلى التعافي، وذلك بعد تحقيق الفرعون المصري رقماً قياسياً جديداً في الدوري الممتاز.

وتصدر محمد صلاح ترتيب اللاعبين الأكثر مساهمة في تسجيل الأهداف في "البريميرليغ" (تسجيلا وصناعة) مع ناد واحد، بفضل تمريرته الحاسمة خلال مباراة ليفربول أمام برايتون، ليصل إلى رقم 277 في مشواره مع ليفربول، متفوقا على أسطورة مانشستر يونايتد وين روني.

ونشر ليفربول، على منصته الرسمية مقطع فيديو مدته 52 دقيقة، يشمل جميع أهداف وتمريرات محمد صلاح الـ277 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، احتفالا برقمه القياسي الجديد.

وجاء الفيديو بعنوان: "محطم الأرقام القياسية.. شاهد جميع أهداف وتمريرات محمد صلاح الحاسمة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وجاء هذا الاحتفاء بعد أن شهدت علاقة النادي وصلاح توتراً بالغاً عقب تصريحات أطلقها الأسبوع الماضي، بعد جلوسه على دكة البدلاء لثلاث مباريات متتالية.

وكانت مواجهة برايتون، السبت، آخر مباراة لصلاح قبل سفره للمشاركة مع "الفراعنة" في كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، بين 21 ديسمبر الجاري و18 يناير 2026.