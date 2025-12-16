عرض سعودي تاريخي لشراء برشلونة مقابل 10 مليارات يورو

أفادت تقارير إسبانية خاصة عن تطورات استراتيجية كبرى تخص مستقبل نادي برشلونة المالي، حيث من المقرر أن يعقد وفد رفيع المستوى من النادي الكاتالوني اجتماعاً حاسماً مع مسؤولين سعوديين، على هامش مباريات كأس السوبر الإسباني، المقررة في المملكة في يناير 2026.

ومن المقرر أن تجتمع الأطراف في الفترة ما بين 7 و11 يناير القادم، حسب الإعلامي فرانسوا غاياردو حيث يتزامن ذلك مع تواجد فريق برشلونة في المملكة العربية السعودية للمشاركة في منافسات كأس السوبر الإسباني، من أجل تقديم مشروع متكامل لشراء النادي الكاتالوني مقابل 10 مليارات يورو، مقابل شراء أسهم النادي، أو 49% من ملكيته.

ستكون البطولة التي تستضيفها السعودية بمثابة منصة مثالية لتبادل المقترحات حول أكبر صفقة قد يشهدها تاريخ النادي الكاتالوني.

يشير هذا التحرك إلى اهتمام سعودي جدي ومباشر بالاستثمار في أحد أكبر الأندية العالمية، وقد يغير هذا الاستثمار الهائل خارطة القوة الاقتصادية لنادي برشلونة الذي يمر بضائقة مالية كبيرة.

ويترقب عشاق الكرة الإسبانية، مواجهات من العيار الثقيل في بطولة كأس السوبر الإسباني 2026، التي تقام منافساتها للمرة السادسة على ملاعب المملكة العربية السعودية.

ووقع الاتحاد الإسباني مع المملكة العربية السعودية عقدًا لاستضافة منافسات السوبر الإسباني بصورة دورية حتى عام 2029.

وتحتضن السعودية البطولة، منذ تحويلها إلى منافسة بين 4 فرق في موسم 2019-2020 (بدلا من مباراة واحدة بين بطل الدوري وبطل الكأس).

ولم تغب منافسات السوبر الإسباني (بنظامها الجديد) عن السعودية، سوى في موسم 2020-2021 فقط، حيث أقيمت آنذاك بإسبانيا، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

وكانت النسخة الأخيرة، شهدت مواجهة مثيرة في النهائي بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، وانتهت بفوز البلوغرانا (5-2)، على ملعب الجوهرة بمدينة جدة السعودية في مفاجأة من العيار الثقيل.

بعد فوز برشلونة بالثنائية المحلية (الدوري وكأس الملك)، واحتلال ريال مدريد وصافة البطولتين، يشارك ثالث ورابع الليجا في السوبر الإسباني.

تشارك 4 أندية في كأس السوبر الإسباني هذا العام، أولها برشلونة (بطل الدوري)، ريال مدريد (وصيف الدوري)، أتلتيكو مدريد (ثالث الدوري الإسباني) وأتلتيك بيلباو (رابع الدوري الإسباني).