صورة مثيرة للجدل.. ميسي يلتقط "سيلفي" في مكان شعبي بالهند

انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يتناول وجبة طعام في أحد شوارع مدينة مومباي الهندية، ويلتقط "سيلفي" مع بائع الطعام.

وتظهر الصورة ميسي بابتسامة وهو يجلس في مكان شعبي ويحمل طبقاً من الطعام الهندي (يُعتقد أنه خبز النان والكاري)، بينما يقف خلفه بائع الطعام.

ورغم الواقعية الشديدة التي تتمتع بها الصورة، يتفق الخبراء والمتابعون على أن هذه اللقطة هي على الأغلب مصممة بالكامل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI).

وشهدت الزيارة التاريخية التي قامها ميسي إلى الهند فوضى تنظيمية وغضباً جماهيرياً عارماً، إذ قال حساب lndian Sports Netwrk إن "جولة ميسي في الهند تحديداً إلى كولكاتا عرفت فشلاً تنظيمياً ذريعاً".

وتابع: "تحولت جولة ليونيل ميسي في الهند، التي حظيت بدعاية واسعة، وخاصةً محطته في كولكاتا، إلى خيبة أمل كبيرة، ويعود ذلك في معظمه إلى سوء التخطيط والإدارة من جانب المنظمين".

وأضاف: "فشل المنظمون في إدارة حدث بهذا الحجم. لم يظهر ميسي إلا لعشرين دقيقة فقط قبل أن يغادر، تاركاً آلاف المشجعين في حيرة وإحباط وغضب. لم يكن هناك تواصل فعّال، ولا تفاعل، ولا إدارة للحشود".

وحسب مقاطع فيديو منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ألقت الجماهير الحاضرة في الملعب بالكراسي ونزلت إلى أرضية ملعب سولت ليك، مباشرة مع خروج أفضل لاعب في العالم 8 مرات.

وقال حساب Cric Mehul: "لم يحظَ المعجبون بنظرةٍ واضحةٍ لليو ولو لثانيةٍ واحدة. تجمّع حوله جمع من كبار الشخصيات،.. المعجبون غاضبون ويُخرّبون اللوحات الإعلانية ويرمون الزجاجات. جولة الهند.