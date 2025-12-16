«الفيفا» يكشف عن أفضل لاعب في العالم 2025 اليوم

تستقبل العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، النسخة الـ10 من حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لتسليم جوائز الأفضل «ذا بيست» هذا العام في فئات عديدة.

وسيقام الحفل قبل يوم من المباراة النهائية للنسخة الثانية لبطولة كأس القارات للأندية «فيفا إنتركونتيننتال» التي ستجمع بين فريقَي باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا، ضد فلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية، مساء غد، على ملعب «أحمد بن علي».

ومن المقرر أن يشهد الحفل تسليم 10 جوائز متنوعة، وهي أفضل لاعب «رجال وسيدات»، وأفضل مدرب «رجال وسيدات» وأفضل حارس مرمى «رجال وسيدات»، وكذلك جائزة بوشكاش لأفضل هدف للرجال، وجائزة «مارتا» لأفضل هدف للسيدات، وجائزة فيفا للمشجعين، وجائزة فيفا للعب النظيف.

وأوضح «فيفا» عبر موقعه الرسمي أن الجماهير أدلت بأكثر من 16 مليون صوت وكان دورها محورياً في اختيار الفائزين والفائزات بمختلف الجوائز، وتم تحديد هوية المتوّجين والمتوجات بحسب نظام تصويت يمنح القيمة

نفسها للفئات المختلفة من المصوّتين، وهم الجماهير، وقادة ومدربو ومدربات منتخبات الرجال والسيدات، وممثلو وسائل الإعلام.

وأضاف أن التصويت على جائزتي مارتا وبوشكاش لأفضل هدف «سيدات ورجال» تم تقسيمه مناصفة بين الجمهور ومجموعة من أساطير فيفا، بينما تقع على عاتق الجماهير مسؤولية التصويت على جائزة فيفا للمشجعين، في حين اختار مجموعة خبراء الفائز بجائزة اللعب النظيف.

ويتنافس 11 لاعباً على الجائزة الأبرز، أفضل لاعب في العالم، التي حلت مكان الكرة الذهبية بعد الانفصال عن الجائزة المقدمة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية اعتباراً من موسم 2016 / 2017.

وتضم قائمة المرشحين أشرف حكيمي وعثمان ديمبلي وفيتينيا ونونو مينديس، من باريس سان جيرمان الفرنسي، ولامين جمال وبيدري ورافينيا من برشلونة الإسباني، ومحمد صلاح من ليفربول الإنجليزي، وكيليان مبابي من ريال مدريد الإسباني، وكول بالمر من تشيلسي الإنجليزي، وهاري كين من بايرن ميونيخ الألماني.