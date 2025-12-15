5 ملايين يورو شرط الوصل لانتقال أدريلسون إلى كروزيرو

أكدت وسائل إعلام برازيلية أن نادي كروزيرو دخل في مفاوضات أولية للتعاقد مع مدافع فريق الوصل، البرازيلي أدريلسون سيلفا، ضمن تحركاته المبكرة لتعزيز خطه الخلفي استعداداً لموسم 2026، مبينة أن «الإمبراطور» لا يمانع في بيع عقد المدافع الدولي، ولكن بشرط الحصول على خمسة ملايين يورو.

وذكرت شبكة «إي إس بي إن» البرازيلية أنه بحسب المعطيات المتداولة، فقد بادر كروزيرو بالتواصل الرسمي للاستفسار عن شروط الصفقة، حيث قدّم نادي الوصل مطالبه المالية من أجل فتح باب التفاوض، في وقت تدرس إدارة النادي البرازيلي إمكانية التقدم بعرض رسمي خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت الشبكة إلى أن إدارة نادي كروزيرو تضع التعاقد مع مدافع صاحب خبرة قارية ضمن أولوياته الفنية، خصوصاً أن أدريلسون سيلفا يُعد من الأسماء البارزة بعد تتويجه بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس 2024 مع بوتافوغو، ما يمنحه قيمة فنية وتجربة تنافسية عالية على مستوى البطولات الكبرى.

وأضافت: «يبلغ أدريلسون سيلفا من العمر 27 عاماً، ويُنظر إليه كخيار مناسب لمشروع كروزيرو الدفاعي، في ظل بحث النادي عن عناصر قادرة على تقديم الإضافة الفورية والإسهام في بناء فريق أكثر توازناً وقوة للمواسم القادمة».

في المقابل، لفتت إلى أنه من جانبه، حدد نادي الوصل مبلغ خمسة ملايين يورو كقيمة مالية للتخلي عن اللاعب، مبينة أنه رقم يخضع حالياً للتقييم من قبل إدارة كروزيرو، وسط ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات، قد تنقل المفاوضات من مرحلة الاستفسار إلى العرض الرسمي، لينتقل إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.