إقامة «خمس نجوم» لكل منتخب في كأس إفريقيا

للمرة الأولى في تاريخ كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، سيكون لكل منتخب من المنتخبات الـ24 فندق ومركز تدريبات خاص، في خطوة لها أثر كبير في البطولة، التي ستنطلق في 21 ديسمبر الجاري، في المغرب.

وانتهى زمن مشاركة المنتخبات في الفنادق نفسها خلال سير البطولة، وسيحصل كل منتخب على مقره الخاص، من أجل أن يكون ذلك مساحة للتركيز والانعزال، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ البطولة، وتم تخصيص 24 إقامة خاصة، واحدة لكل منتخب مؤهل، تتضمن كل إقامة فندقاً، من فئة خمس نجوم، مخصصاً بشكل حصري للمنتخب، إضافة إلى مركز تدريبي بالقرب من الفندق.