من المسؤول عن إصابة جوهرة الأردن يزن النعيمات؟ اتهام طبي خطير والسلامي يدافع!

أثارت ملابسات إصابة نجم منتخب الأردن يزن النعيمات خلال مواجهة العراق في بطولة كأس العرب المقامة حالياً في الدوحة جدلاً واسعاً في الشارع الأردني، وسط تضارب في الآراء بين مختصين طبيين والجهاز الفني لـ"النشامى"، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأخضر السعودي، الإثنين (الساعة 9:30 بتوقيت الإمارات)، في الدور نصف النهائي.

وزاد حدة الغضب أحد المختصين في جراحة العظام والمفاصل والكسور في تصريحه لصحيفة "الرأي" الأردنية، انتقد فيه الطريقة التي تم بها التعامل مع الإصابة من قبل طبيب منتخب النشامى محمود أبو سعود، مؤكداً أن "الحالة كان يجب تشخيصها منذ اللحظة الأولى لحدوثها"، معتبراً أن "السماح للاعب بالعودة إلى أرض الملعب شكّل خطأ طبياً جسيماً"، مشدداً على أن "استمرار النعيمات في اللعب أسهم بشكل مباشر في تفاقم الإصابة"، مرجحاً أن تكون قد "بدأت بتمزق غضروفي قبل أن تتطور لاحقاً إلى قطع في الرباط الصليبي الأمامي"، مشيراً إلى أن "البروتوكولات الطبية المعتمدة تفرض استبعاد اللاعب فور التأكد من عدم قدرته على إكمال المباراة، حفاظاً على سلامته ومنعاً لتدهور حالته الصحية".

من جهته، دافع مدرب المنتخب الأردني، المغربي جمال السلامي عن طبيب المنتخب، رافضاً تحميله مسؤولية إصابة يزن النعيمات، وقال في تصريحات صحافية: "إن الطبيب قام بواجبه كاملاً خلال لحظة الإصابة ولا يتحمل المسؤولية، وعندما فحص يزن عرف أن لديه إصابة، لكن لا يمكن تقييم حجم الإصابة في تلك اللحظة، وطلب استبداله، إلا أن يزن أصر على مواصلة اللعب، والأحداث تسارعت في تلك اللحظة".

وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس للمنتخب الأردني، الذي حجز مقعده في الدور نصف النهائي بعد فوزه على المنتخب العراقي بهدف دون مقابل سجله النجم علي علوان من ضربة جزاء، في وقت تأهل فيه المنتخب السعودي إلى الدور ذاته عقب تغلبه على فلسطين بنتيجة 2-1 في دور الثمانية.

يذكر أن يزن النعيمات من أهم اللاعبين في منتخب "النشامى" وكأس العرب، ولكن إصابته حرمت الجماهير من فنونه، وخلعت قلوب الأردنيين، فيما دفعت المدرب السلامي للبكاء على الهواء مباشرة، متأثراً بإصابة اللاعب التي باتت بحاجة إلى فترة علاج تمتد بين 6 إلى 9 أشهر، ما يعني أنه لن يتمكن من اللحاق بالمنتخب الأردني في مشاركته التاريخية بنهائيات كأس العالم 2026، وهو الإنجاز الذي أسهم فيه يزن النعيمات بشكل فاعل ومباشر.