تعليق ساخر من محمد صلاح على أزمته مع ليفربول قبل "أمم إفريقيا" (فيديو)

ظهر النجم المصري محمد صلاح في فيديو جديد يسخر فيه من أزمته مع ناديه ليفربول وذلك بعد انتهاء مباراة "الريدز" مع برايتون، السبت، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم التي انتهت بفوز فريقه 2-0.

وعندما كان محمد صلاح يمر خلف زميله الهولندي فيرجيل فان دايك في المنطقة المخصصة لوسائل الإعلام في ستاد "أنفيلد"، سأله أحد الصحافيين: "مو صلاح، هل تريد الحديث مجددا؟"، فرد النجم المصري ضاحكاً: "أتحدث مرتين على التوالي في أسبوع؟.. لا!".

😃 So, Mo, have you got 2 minutes? pic.twitter.com/KkO1jt4XY6 — Dominic King (@DominicKing_DM) December 13, 2025

وكان محمد صلاح قد جلس على دكة البدلاء للمرة الرابعة على التوالي بقرار فني من المدرب الهولندي أرني سلوت الذي لا تربطه به علاقة جيدة عبّر عنها صلاح صراحة في تصريحات سابقة وتصاعدت إلى أزمة كبيرة حتى مع ليفربول، ولكن المدرب أشركه في مباراة برايتون في الدقيقة 25 بعد إصابة زميله جو جوميز، ليسهم النجم المصري في صناعة الهدف الثاني لزميله هوغو إيكيتيكي صاحب هدفي الفوز.

يذكر أنها آخر مباراة لصلاح مع ليفربول قبل انتقاله للمشاركة مع المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.