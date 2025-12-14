رسالة من مدرب السعودية إلى جمال السلامي ومنتخب الأردن ويزن النعيمات

وجّه مدرب المنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد، رسالة إلى مدرب منتخب الأردن، المغربي جمال السلامي ولاعبي «النشامى» قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين غداً الاثنين (الساعة 9:30 بتوقيت الإمارات) في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب المقامة حالياً في قطر.

وقال رينارد في مؤتمر صحافي قبل المباراة: "إن المنتخب الأردني أثبت خلال البطولة أنه فريق منظم، يتميز بالتحول الهجومي السريع والصلابة الدفاعية"، مشدداً على أن "هذه المعطيات تفرض على المنتخب السعودي أعلى درجات التركيز والحذر من أجل بلوغ المباراة النهائية".

وأشاد المدرب الفرنسي بالعلاقة التي تجمعه بجمال السلامي، واصفاً إياه بالصديق القريب والمدرب المميز، ومثمناً الدور الكبير الذي لعبه في قيادة الأردن إلى كأس العالم 2026، قبل أن يمازحه قائلاً: "يجب أن يتوقف الآن"، في إشارة إلى طموح الأخضر في مواصلة مشواره نحو اللقب.

وفي رسالته إلى لاعبي المنتخب الأردني، عبّر رينارد عن أسفه لإصابة النجم يزن النعيمات، متمنياً له الشفاء العاجل، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن "الأردن لا يعتمد على لاعب واحد، وأن خطه الهجومي يمتلك حلولاً متعددة تتطلب الحذر والانضباط".

كما وجّه رينارد رسالة غير مباشرة إلى جماهير المنتخب السعودي، مؤكداً أن دعمهم الكبير في المباراة الماضية كان عاملاً مؤثراً، وأن اللاعبين يسعون لرد الجميل عبر تقديم أداء يليق بثقتهم وتحقيق التأهل إلى النهائي.

وختم المدرب الفرنسي رسالته بالتأكيد على أن مثل هذه المباريات الكبيرة تُحسم بالتفاصيل الصغيرة، وبالروح القتالية داخل الملعب، معبّراً عن احترامه الكامل للمنتخب الأردني وطموحه في أن تكون المواجهة على قدر قيمة المنتخبين.