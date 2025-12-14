حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لكأس إفريقيا

أعلن مدرب منتخب مصر حسام حسن القائمة النهائية التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في المغرب، دون أن تشهد أي مفاجآت باعتماده على الأسماء نفسها التي كان قد اختارها سابقاً.

وضمت القائمة التي نشرها الاتحاد المصري لكرة القدم على حسابه في "إكس":

حراسة المرمى

محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي.

خط الدفاع

محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

خط الوسط

مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – محمود حسن "تريزيغيه" – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي – محمد صلاح.

خط الهجوم

مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل - عمر مرموش.