محمد صلاح في السعودية هذا الأسبوع

كشفت قناة الرياضية السعودية، عن زيارة مرتقبة للاعب المصري المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي إلى مدينة جدة، خلال الأسبوع الجاري.

ويمر الدولي المصري، بفترة غير مستقرة مع "الريدز" ومدربه آرني سلوت، الذي أكد أنه لا توجد مشكلة تحتاج إلى حل بشأن محمد صلاح.

وعاد النجم المصري إلى قائمة الفريق في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2 - صفر على برايتون، وذلك بعد استبعاده بسبب تصريحاته المثيرة للجدل في مقابلة أجريت معه نهاية الأسبوع الماضي، والتي هاجم خلالها مسؤولي النادي، ليثير الشكوك حول استمراره في قلعة أنفيلد.

لكن بعد دخول صلاح كبديل في منتصف الشوط الأول، سمحت ركلة ركنية نفذها اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لهوجو إيكيتيكي بتسجيل هدفه الثاني، بينما سجل الفرنسي الشاب هدفه الأول بعد 46 ثانية، ليحرز أسرع هدف في الدوري هذا الموسم.

وبتمريرته الحاسمة، تجاوز النجم المصري رقم واين روني القياسي في المساهمة التهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز، مسجلا مساهمته رقم 277 (188 هدفا و89 تمريرة حاسمة).