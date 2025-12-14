فوضى في منتخب الكاميرون.. مدربان وقائمتان قبل أمم إفريقيا

يعيش المنتخب الكاميروني فوضى غير مسبوقة بعد رفض المدرب مارك برايس إقالته من طرف رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم صامويل إيتو.

ويتواصل مسلسل الخلاف بين نجم الكرة الكاميرونية والمدرب البلجيكي قبل أيام قليلة من انطلاق كأس أمم إفريقيا 2025.

وذكرت تقارير إعلامية أن لدى منتخب الكاميرون قائمتان مختلفتان للمنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة في المغرب.

وقال موقع Africa Facts Zone يرفض المدرب مارك برايس، إقالته من قبل رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو.

وتابع أن برايس كان قد عيّن من قبل وزارة الرياضة، ويصرّ على أنه لم يُقال.

في المقابل، عيّن إيتو مدرباً جديداً، ديفيد باجو.