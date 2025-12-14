سلوت يرفض الكشف عن تفاصيل "جلسة الصلح" مع محمد صلاح

علق المدير الفني لفريق نادي ليفربول، الهولندي أرني سلوت، على مشاركة نجمه محمد صلاح في مباراة برايتون، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك محمد صلاح بديلًا في المباراة بعد إصابة الإنجليزي جو غوميز في منتصف الشوط الأول ليعود "الفرعون" للظهور مجدداً في صفوف "الريدز".

وقال سلوت في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة عن محمد صلاح: "كان مصدر تهديد، أعتقد أن لمسته الأولى كانت شبه تمريرة حاسمة لماك أليستر، كان حاضراً باستمرار في الخطورة التي شكلناها، كان من الممتع رؤيته، لست مندهشاً لأنه فعل ذلك مرات عديدة بقميص ليفربول".

وأضاف سلوت عن صلاح: "كان قرار إشراكه في القائمة سهلًا، قلت مرات عديدة من قبل إن ما يُقال بيني وبينه يبقى سراً".

وتابع: "محمد صلاح عاد إلى القائمة وكنا بحاجة إليه، وصنع الهدق الثاني من ركلة ركنية، وهذا أمر جميل جداً أيضاً، لأننا كنا في مرات كثيرة جداً بالموسم الحالي في الجانب الخاسر من معركة الكرات الثابتة".

وأحرز هدفي المباراة النجم الفرنسي هوغو إيكتيكي في الدقيقتين 1 و60 على توالياً لصالح فريق ليفربول، في الوقت الذي استطاع فيه محمد صلاح قيادة "الريدز" نحو تحقيق فوز جديد في الدوري الإنجليزي.

انفرد الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول بصدارة اللاعبين التاريخيين الأكثر مساهمة تهديفية مع نادي واحد بعد صناعته هدف الريدز الثاني ضد برايتون.