محمد صلاح يحظى باستقبال حافل في ليفربول

سجل أوجو إيكيتيكي هدفين ليقود ليفربول للفوز 2-صفر على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس، في مباراة شارك فيها محمد صلاح من مقاعد البدلاء في الشوط الأول.

بهذا الفوز ارتقى فريق أرنه سلوت مؤقتاً إلى المركز السادس في الترتيب برصيد 26 نقطة بعد 16 مباراة، بينما يتأخر برايتون بثلاث نقاط عن ليفربول في المركز التاسع.

وشارك صلاح، الذي كان يكتنف مستقبله الغموض بعد انتقاده اللاذع لسلوت والنادي، بديلاً وسط تصفيق حار وهتافات مدوية في الدقيقة 26 بعد إصابة جوميز. وقدّم صلاح تمريرة حاسمة في الدقيقة 60 عندما لعب ركلة ركنية سجل منها إيكيتيكي الهدف الثاني لليفربول.