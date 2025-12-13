كاراغر: محمد صلاح لا يفهم جماهير ليفربول

أعاد المحلل التلفزيوني الحالي ومدافع ليفربول الإنجليزي السابق جيمي كاراغر، توجيه سهام هجومه إلى المصري محمد صلاح أسطورة الريدز، بعد تصالح الدولي المصري مع الهولندي أرني سلوت المدير الفني للريدز، ودخوله في قائمة فريقه للقاء برايتون اليوم.

وقال كاراغر، في عموده بصحيفة "تليغراف" الإنجليزية: "إذا كان هدف محمد صلاح من تذمره في ملعب إيلاند رود - بعد مباراة ليدز يونايتد - هو إضعاف سلوت، فعليه الآن أن يُقر بأن تصرفاته الخاطئة أتت بنتيجة عكسية".

وواصل: "السبب الرئيسي لخطأ صلاح هو عدم فهمه الكامل لسيكولوجية جماهير النادي".

وأكمل: "عند الاختيار بين مدرب في أنفيلد فائز بالألقاب ولاعب كرة قدم حائز لعدة ألقاب، يفوز المدرب دائمًا".

علماً بأن تصريحات الفرعون عقب مباراة ليدز شهدت تأكيده على أن كاراغر سيهاجمه بعدها، وهو ما حدث بالفعل أكثر من مرة، حتى بعد اعتذار المحلل التلفزيوني إلى هداف ليفربول الحالي.