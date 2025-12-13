زيارة ميسي تثير الفوضى في كالكوتا الهندية

أقدم مشجعون قدموا لرؤية نجمهم ليونيل ميسي، الذي استهل جولة ترويجية نادرة في الهند، على تخريب ملعب في كالكوتا (شرق البلاد) اليوم، بعد مغادرة النجم الأرجنتيني.

وخلال زيارته المستمرة حتى الاثنين، حظي اللاعب البالغ 38 عاماً، باستقبال حافل لدى وصوله صباح اليوم، إلى ولاية البنغال الغربية، من قبل جماهير متحمسة هتفت باسمه.

بعد بضع ساعات، احتشد آلاف المعجبين الذين ارتدوا قمصان ميسي في ملعب "سولت لايك" بكالكوتا، لكنهم شعروا بالإحباط بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي جعلت من شبه المستحيل رؤية اللاعب عن قرب.

وحسب وسائل إعلام محلية، قام بطل مونديال قطر 2022 بجولة سريعة حول أرضية الملعب لتحية الجمهور، ثم غادر مباشرة، رغم أنه كان من المقرر أن يلعب لبضع دقائق، لينفجر غضب المشجعين الذين دفع الكثير منهم أكثر من 100 دولار، أي ما يعادل "راتب شهر" بالنسبة للبعض، فألقوا بالمقاعد المحطمة على أرض الملعب إلى جانب عبوات المياه، قبل أن يقتحموا الملعب.

وقبل وصوله إلى ملعب "سولت لايك"، كُشف في المدينة عن تمثال ضخم لميسي (ارتفاعه 21 متراً) وهو يحمل كأس العالم.

ومن المقرر أن يواصل النجم الأرجنتيني جولته في حيدر آباد، بومباي ونيودلهي.