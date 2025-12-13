أحمد السقا لإدارة وجماهير ليفربول: تذكروا ما قدمه محمد صلاح لكم

رغم الانفراج الذي حدث في أزمة المصري محمد صلاح وإدارة ليفربول الإنجليزي فإن الأمور لم تهدأ إعلامياً سواء من محبي اللاعب أو من جانب المدرب.

ونشر الممثل المصري الشهير أحمد السقا أكثر من فيديو عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي لدعم مواطنه محمد صلاح، وتذكير إدارة الريدز بما قدمه للفريق من بطولات غابت قبل وجوده.

بدأت القصة بفيديو نشره السقا عبر حسابه بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي وجهه لجماهير وإدارة ليفربول للدفاع عن صلاح، حيث عرف نفسه للإنجليز بصفته أحد أهم نجوم التمثيل في مصر.

وواصل: "أنا فخور بأنني أمتلك نفس جنسية محمد صلاح، وأريد تذكير جمهور ليفربول والإدارة بما يعنيه محمد أو مو لليفربول".

وأسهب: "من فضلكم تذكروا ماذا قدم صلاح لليفربول وآخر 8 سنوات لم يلعب فيها صلاح مع النادي، هل تتخيلون أنكم كنتم ستحصلون على كل هذه البطولات؟".

وأكمل: "لا اعتقد ذلك.. أعيدوا النظر في محمد صلاح، إنه أيقونة ليس فقط للمصريين والعرب، لكن للشعب الإنجليزي أيضاً الذي يحترمه.. من فضلكم أظهروا بعض الاحترام لمحمد صلاح القائد والأسطورة، وتحياتي لإدارة النادي".

وأوضح السقا بعد ذلك أن الفيديو الموجه لإدارة الريدز والذي تم حذفه لاحقاً تمت إزالته بسبب سياسة موقعي "إنستغرام" و"فيسبوك" اللذين نشره عليهما.

بدوره، تحدث الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول عن رفضه تحويل مؤتمره الصحفي (السبت) بعد مباراة برايتون إلى سيرك بسبب الحديث عن محمد صلاح.