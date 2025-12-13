التونسي وهبي الخزري يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن لاعب كرة القدم التونسي وهبي الخزري، مساء أمس، اعتزاله كرة القدم.

ولعب الخزري البالغ من العمر 34 عاماً، لفرق بوردو وسانت إتيان ومونبيلييه وباستيا في فرنسا، ولكنه كان بلا نادٍ منذ رحيله عن مونبيلييه الصيف الماضي.

وقال الخزري في مقابلة مع قناة "كانال +”:"حان الوقت لإعلان نهاية مسيرتي. هذا الماضي الذي منحني الكثير، وقدمت له الكثير. أنا متأثر جداً، ولم أكن أعلم أنني سأتفاعل بهذه الطريقة".

وأضاف:"أشكر عائلتي، وأحبائي، وزملائي الذين قدموا لي الكثير. والأندية التي وثقت بي. وتونس، التي لولاها لما تمكنت من المشاركة في كأس العالم. إنها نهاية حقبة".

وسيخلَد اسم الخزري في ذاكرة الدوري الفرنسي بفضل أهدافه الاستعراضية، من بينها تلك اللقطة الشهيرة عندما سجل هدفاً رائعاً بطريقة الـ"لوب" بقميص سانت إتيان أمام ميتز.