5 ملايين طلب للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2026

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أمس الجمعة، إنه تلقى خمسة ملايين طلب للحصول على تذاكر حضور مباريات كأس العالم 2026 في أول 24 ساعة من أحدث مرحلة مبيعات رغم احتجاجات مجموعات المشجعين بشأن ارتفاع أسعارها.

وأوضح الفيفا أن مشجعين من أكثر من 200 دولة ومنطقة تقدموا بطلبات عبر موقعه على الإنترنت لحجز مقاعد في أول نسخة يشارك فيها 48 فريقاً، والتي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

ودعت منظمة مشجعي كرة القدم في أوروبا الخميس الفيفا إلى وقف بيع حصص المنتخبات الوطنية على الفور، واتهمت الاتحاد بفرض أسعار "باهظة" تهدد بحرمان المشجعين العاديين من حضور البطولة.

وقالت منظمة المشجعين إن أسعار التذاكر زادت خمسة أمثال مقارنة بكأس العالم 2022 في قطر.

ويُعزى الطلب المبكر إلى مواجهات مرتقبة بدور المجموعات، وأبرزها مباراة كولومبيا ضد البرتغال في ميامي في 27 يونيو والتي لاقت الإقبال الأكبر حتى الآن في فترة القرعة العشوائية.

وفي المرتبة الثانية تأتي مباراة البرازيل ضد المغرب (نيويورك/نيوجيرسي، 13 يونيو) ثم لقاء المكسيك ضد جمهورية كوريا (وادي الحجارة، 18 يونيو)، والإكوادور ضد ألمانيا (نيويورك/نيوجيرسي، 25 يونيو)، واسكتلندا ضد البرازيل (ميامي، 24 يونيو).

وبعد الدول المضيفة الثلاث، كانت الدول الأكثر طلباً للتذاكر هي كولومبيا وإنجلترا والإكوادور والبرازيل، والأرجنتين واسكتلندا وألمانيا وأستراليا وفرنسا وبنما.

وقال الفيفا إن الإقبال الكبير من جماهير أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى يعكس الاهتمام الذي أثارته البطولة بين جماهير الأمريكتين، في حين أن مشجعي اسكتلندا متحمسون لحضور مشاركتها الأولى في كأس العالم منذ 28 عاماً.

تستمر مرحلة القرعة العشوائية حتى 13 يناير المقبل في الساعة (17:00 بتوقيت وسط أوروبا)، مع تأكيد الفيفا على أن توقيت تقديم الطلب خلال تلك الفترة لا يؤثر على فرص النجاح.