الهند ترفع تمثالاً بطول 21 متراً تكريماً للأسطورة ميسي

أقام مشجعون هنود في كالكوتا تمثالاً لنجم كرة القدم ليونيل ميسي، يبلغ ارتفاعه 21 متراً تزامناً مع بدئه زيارة للبلاد اليوم وتستمر ثلاثة أيام، معتبرين أنه «تكريم يليق بحجمه».

ولن يتمكّن ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات من حضور حفل إزاحة الستار عن التمثال شخصياً، لأسباب أمنية.

ويرتفع هذا العمل الفني الضخم الذي يجسد النجم الأرجنتيني حاملاً كأس العالم، فوق طريق في المدينة الواقعة في شرق البلاد، وقال مونتي بول الذي تابع تصميم التمثال الحديدي: «هذا أكبر تمثال صنعته على الإطلاق. إنه مصدر فخر لي».

ولميسي في الهند التي يصنّف منتخبها لكرة القدم في المراتب الأخيرة من تصنيف الفيفا، شعبية تُضاهي تلك التي يتمتع بها نجوم الكريكيت.

ويبدأ ميسي جولة تستغرق ثلاثة أيام في كالكوتا اليوم، تشمل أيضاً حيدر آباد ومومباي والعاصمة نيودلهي.