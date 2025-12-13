سلوت يفتح باب المصالحة مع محمد صلاح

قال مدرب ليفربول بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الهولندي أرني سلوت، أمس، إنه سيتحدث إلى النجم المصري محمد صلاح قبل اتخاذ القرار باختياره في التشكيلة للمباراة أمام برايتون اليوم.

وأشعل صلاح جدلاً واسعاً عقب تصريحاته التي اتهم فيها النادي بـ«التخلي عنه»، عقب جلوسه على دكة البدلاء لثلاث مباريات متتالية، آخرها التعادل أمام ليدز 3-3.

كما أشار في حديثه للمراسلين إلى انهيار علاقته بسلوت، واستُبعد ابن الـ33 عاماً عن تشكيلة فريقه لمواجهة إنتر الإيطالي في دوري أبطال أوروبا التي فاز بها الـ«ريدز» 1-0، قبل أن ينشر صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي داخل قاعة المركز البدني للنادي وهو بمفرده. وقال سلوت في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة: «سأجري محادثة مع صلاح والنتيجة ستحدد كيف ستبدو الأمور.. أعتقد أن المرة المقبلة التي أتحدث فيها عن صلاح يجب أن تكون معه وليس هنا». وختم سلوت: «ليس لدي أي سبب لعدم رغبتي في بقائه، وهذا يُعدّ نوعاً من الإجابة عن سؤالكم».