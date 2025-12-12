إصابة يزن النعيمات بقطع في الرباط الصليبي الأمامي

أظهرت الفحوصات الطبية والصور الشعاعية التي خضع لها لاعب المنتخب الأردني يزن النعيمات عقب انتهاء مباراة النشامى ونظيره العراقي في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025، تعرضه لقطع بالرباط الصليبي الأمامي، وفق ما نقلت قناة المملكة، الأردنية، عن الاتحاد الأردني لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر.

وشهدت المباراة إصابة مهاجم "النشامى" في الدقيقة 7 ليتحامل على نفسه ويواصل اللعب قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 14 ليحل مكانه عودة الفاخوري.

وتأهّل النشامى، إلى دور نصف نهائي بطولة كأس العرب 2025 بعد فوزه على المنتخب العراقي بهدف دون ردّ.