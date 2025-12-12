تشخيص أولي يكشف خطورة إصابة نجم الأردن يزن النعيمات

كشف أخصائي العلاج الطبيعي، السعودي ثامر الشهراني، عن طبيعة الإصابة الخطيرة التي تعرض لها النجم الأردني يزن النعيمات خلال مواجهة "النشامى" أمام العراق، اليوم الجمعة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025 المقامة حالياً في قطر.

وقال عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أن النعيمات تعرض لإصابة قوية ناتجة عن "فتح الحوض وثبات القدم ودوران الركبة".

وأشار إلى أن آلية السقوط تشير بشكل مبدئي إلى "إصابة في الرباط الصليبي للركبة".

وكان يزن النعيمات قد خرج من الملعب مصاباً في الدقيقة 15 واشترك مكانه زميله عودة الفاخوري.

من جهته، وجه اللاعب يزن النعيمات رسالة لجماهيره، عبر حسابه الرسمي على منصة "سناب شات": إن شاء الله أنا بخير".

ودعا الجماهير لتشجيع منتخب بلاده، قائلاً: "النشامى بمن حضر".

بدوره، أكد مدرب المنتخب الأردني جمال السلامي أن إصابة اللاعب صعبة، لكن لم تظهر طبيعتها بعد، في وقت أكد مدافع "النشامى" سعد الروسان أن إصابة النعيمات على مستوى الركبة، لكن مداها لم يظهر بعد، وسوف يخضع للفحوصات اليوم.