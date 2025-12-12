مدرب الأردن جمال السلامي باكياً على الهواء: "الفوز على العراق.. تأهل بلا طعم"! (فيديو)

  متابعات - محمد الحتو
التاريخ:

ذرف مدرب المنتخب الأردني جمال السلامي دموعه على الهواء مباشرة بعد انتهاء مباراة "النشامى" مع العراق التي انتهت أردنية بهدف دون مقابل، اليوم الجمعة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب المقامة حالياً في قطر.
وقال في تصريحات لقناة "دبي الرياضية": "دموعي ليست دموع فرح.. الفوز والتأهل ليس له طعم بعد إصابة يزن النعيمات".

 

وأضاف: "إن شاء الله المباراة المقبلة.."، ولم يتمكن من إكمال اللقاء التلفزيوني لشدة تأثره بما حصل للنجم النعيمات أحد أهم الأسلحة الهجومية في صفوف المنتخب الأردني ونجماً لامعاً في البطولة.

 

وكان يزن النعيمات قد خرج من الملعب مصاباً في الدقيقة 15 واشترك مكانه زميله عودة الفاخوري.

وكشفت الفحصوصات الطبية الأولية التي أجريت للنعيمات تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، بانتظار الفحوصات اللاحقة، لكن اللاعب لن يكون متاحاً أمام الجهاز الفني حتى نهاية البطولة.

 

