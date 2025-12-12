مدرب الأردن جمال السلامي باكياً على الهواء: "الفوز على العراق.. تأهل بلا طعم"! (فيديو)

ذرف مدرب المنتخب الأردني جمال السلامي دموعه على الهواء مباشرة بعد انتهاء مباراة "النشامى" مع العراق التي انتهت أردنية بهدف دون مقابل، اليوم الجمعة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب المقامة حالياً في قطر.

وقال في تصريحات لقناة "دبي الرياضية": "دموعي ليست دموع فرح.. الفوز والتأهل ليس له طعم بعد إصابة يزن النعيمات".

جمال السلامي مدرب منتخب الأردن: فوز وتأهل بلا طعم بعد إصابة يزن النعيمات#الأردن 1#العراق 0#دبي_الرياضية#كأس_العرب2025 pic.twitter.com/07EAPfp7So — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 12, 2025

وأضاف: "إن شاء الله المباراة المقبلة.."، ولم يتمكن من إكمال اللقاء التلفزيوني لشدة تأثره بما حصل للنجم النعيمات أحد أهم الأسلحة الهجومية في صفوف المنتخب الأردني ونجماً لامعاً في البطولة.

وكان يزن النعيمات قد خرج من الملعب مصاباً في الدقيقة 15 واشترك مكانه زميله عودة الفاخوري.

وكشفت الفحصوصات الطبية الأولية التي أجريت للنعيمات تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، بانتظار الفحوصات اللاحقة، لكن اللاعب لن يكون متاحاً أمام الجهاز الفني حتى نهاية البطولة.