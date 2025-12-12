الأردن يُقصي العراق من كأس العرب.. "النشامى" على موعد مع السعودية

احتفظ المنتخب الأردني بمقعده في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب 2025، بعدما تغلب على نظيره العراقي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة، "الجمعة"، ضمن منافسات ربع النهائي، وسط حضور جماهيري بلغ 45 ألف مشجع.

وبدأت المباراة بشكل صعب على النشامى، بعد إصابة نجمهم يزن النعيمات في الدقيقة الثامنة إثر سقوطه على الأرض، وحاول اللاعب العودة لاستكمال المباراة، لكنه اضطر في النهاية إلى مغادرة الملعب ليحل مكانه اللاعب الشاب عودة الفاخوري "14".

واستغل المنتخب العراقي الارتباك المؤقت للنشامى للسيطرة على وسط الملعب، لكن دون أن يتمكن من تحويل ذلك إلى فرص تهديفية خطيرة. ومع مرور الوقت، استعاد الأردنيون توازنهم وبدأوا بفرض أسلوبهم تدريجيًا، حتى حصلوا على فرصة ذهبية من رأسية محمود المرضي التي لمست يد المدافع العراقي مصطفى سعدوان، ليحتسب الحكم ضربة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR) تقدم لها علي علوان بنجاح، مسجلاً هدف المباراة الوحيد في "41".

وكاد اللاعب الشاب عودة الفاخوري أن يضاعف النتيجة، إلا أن هدفه ألغي بسبب وجود تسلل على زميله علي علوان قبل التسجيل.

وفي الشوط الثاني، تعرض المنتخب الأردني لضغط هجومي مستمر من العراق، مع تعدد للعرضيات والركلات الثابتة، الا أن الخطورة الحقيقية جاءت عبر تسديدة علي جاسم وأبعدها الحارس يزيد أبو ليلي إلى بأطراف أصابعه إلى ركنية "58".

وعاد "أبو ليلي" للتألق من جديد لإبعاد تصويبه أخرى من علي جاسم، وأبعدها الدفاع بعد ذلك، "70".

واستبسل دفاع النشامى فيما تبقى من وقت وسط حصار عراقي لتنتهي المباراة بالهدف الذي تم تسجيله في الشوط الأول.

وبهذا الفوز، سيواجه الأردن في نصف النهائي السعودية في مباراة حاسمة للمنتخبين لمواصلة المشوار نحو المباراة الختامية.