تغطية مباشرة.. مباراة الأردن والعراق في كأس العرب

التفاصيل..

-بلغ عدد الحضور للقاء 44 ألف و486 مشجعاً.

- انطلاق المباراة بصافرة الحكم النرويجي إسبن إسكوس.

- كاد الأردن أن يباغت العراق بهدف في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء لكن الحارس العراقي أحمد باسل تألق بالتصدي لها.

- ركلة ركنية للمنتخب العراقي، مرت دون خطورة على مرمى المنتخب الأردني، بالدقيقة الثانية.

- ركلة حرة مباشرة للمنتخب العراقي اصطدمت بحائط الصد في الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

- تبديل لمنتخب الأردن خروج يزن النعيمات بعد تعرضه لإصابة قوية ودخول عودة الفاخوري بدلاً منه بالدقيقة 14 من عمر اللقاء.

- ضربة جزاء للمنتخب الأردني بالدقيقة 38 من عمر اللقاء بعد لمس مدافع المنتخب العراقي الكرة بيده.

- علي علوان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأردني بالدقيقة 41 من عمر اللقاء من علامة الجزاء.

- إلغاء هدف للأردن عن طريق عودة الفاخوري بالدقيقة 45 بداعي التسلل.

- انتهاء الشوط الأول بتفوق المنتخب الأردني على شقيقه العراقي بهدف نظيف.

انطلاق الشوط الثاني من اللقاء

- بطاقة صفراء للاعب المنتخب الأردني حسام أبوالذهب بالدقيقة 54 من عمر اللقاء.

- تسديدة خطيرة للمنتخب العراقي تصدى لها حارس المنتخب الأردني بالدقيقة 58 من عمر اللقاء.

- سلسلة تسديدات خطيرة للمنتخب العراقي تصدى لها الدفاع الأردني وحارس المرمى بالدقيقة 69.

- الدفاع الأردني وحارس المرمى يتصدى لسلسلة هجمات عراقية في الوقت بدل الضائع المقدر بست دقائق.

- نهاية اللقاء بفوز الأردن بهدف دون رد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشكيلة الأردن

في حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى، الدفاع: عبد الله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الذهب، مهند أبو طه، أدهم القرشي، الوسط: عامر جاموس، نزار الرشدان، محمود مرضي، علي علوان، الهجوم: يزن النعيمات.



تشكيلة العراق

في حراسة المرمى: أحمد باسل، الدفاع: مصطفى سعدون، أكرم هاشم، مناف يونس، أحمد يحيى، الوسط: ، أمجد عطوان، علي جاسم، زيد إسماعيل، الهجوم: أحمد مكنزي، مهند علي، كرار نبيل.