تغطية مباشرة.. مباراة الأردن والعراق في كأس العرب
التفاصيل..
-بلغ عدد الحضور للقاء 44 ألف و486 مشجعاً.
- انطلاق المباراة بصافرة الحكم النرويجي إسبن إسكوس.
- كاد الأردن أن يباغت العراق بهدف في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء لكن الحارس العراقي أحمد باسل تألق بالتصدي لها.
- ركلة ركنية للمنتخب العراقي، مرت دون خطورة على مرمى المنتخب الأردني، بالدقيقة الثانية.
- ركلة حرة مباشرة للمنتخب العراقي اصطدمت بحائط الصد في الدقيقة 13 من عمر اللقاء.
- تبديل لمنتخب الأردن خروج يزن النعيمات بعد تعرضه لإصابة قوية ودخول عودة الفاخوري بدلاً منه بالدقيقة 14 من عمر اللقاء.
- ضربة جزاء للمنتخب الأردني بالدقيقة 38 من عمر اللقاء بعد لمس مدافع المنتخب العراقي الكرة بيده.
- علي علوان يسجل الهدف الأول للمنتخب الأردني بالدقيقة 41 من عمر اللقاء من علامة الجزاء.
- إلغاء هدف للأردن عن طريق عودة الفاخوري بالدقيقة 45 بداعي التسلل.
- انتهاء الشوط الأول بتفوق المنتخب الأردني على شقيقه العراقي بهدف نظيف.
انطلاق الشوط الثاني من اللقاء
- بطاقة صفراء للاعب المنتخب الأردني حسام أبوالذهب بالدقيقة 54 من عمر اللقاء.
- تسديدة خطيرة للمنتخب العراقي تصدى لها حارس المنتخب الأردني بالدقيقة 58 من عمر اللقاء.
- سلسلة تسديدات خطيرة للمنتخب العراقي تصدى لها الدفاع الأردني وحارس المرمى بالدقيقة 69.
- الدفاع الأردني وحارس المرمى يتصدى لسلسلة هجمات عراقية في الوقت بدل الضائع المقدر بست دقائق.
- نهاية اللقاء بفوز الأردن بهدف دون رد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تشكيلة الأردن
في حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى، الدفاع: عبد الله نصيب، سعد الروسان، حسام أبو الذهب، مهند أبو طه، أدهم القرشي، الوسط: عامر جاموس، نزار الرشدان، محمود مرضي، علي علوان، الهجوم: يزن النعيمات.
تشكيلة العراق
في حراسة المرمى: أحمد باسل، الدفاع: مصطفى سعدون، أكرم هاشم، مناف يونس، أحمد يحيى، الوسط: ، أمجد عطوان، علي جاسم، زيد إسماعيل، الهجوم: أحمد مكنزي، مهند علي، كرار نبيل.
المنتخب الأردني يتقدم على المنتخب العراقي بهدف اللاعب علي علوان من ضربة جزاء #الأردن 1#العراق 0#دبي_الرياضية #كأس_العرب2025 pic.twitter.com/9z5uQ6BRjk— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 12, 2025
