محادثة حاسمة بين محمد صلاح ومدرب ليفربول

سيكون القرار النهائي بشأن عودة النجم الدولي المصري محمد صلاح إلى قائمة ليفربول من عدمها بيد آرني سلوت، المدير الفني للفريق الأحمر، لكن ذلك سيتوقف على نتيجة محادثته القادمة مع اللاعب.

وقرر سلوت استبعاد صلاح من مباراة ليفربول ضد مضيفه إنتر ميلان الإيطالي، يوم الثلاثاء الماضي، ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب تصريحاته النارية يوم السبت الماضي، والتي قال فيها إن علاقته مع المدرب الهولندي قد انهارت، مشيرا إلى أنه يشعر بأنه "كبش فداء" لبداية الموسم السيئة.

كما ألمح قائد منتخب الفراعنة إلى أن مباراة ليفربول مع ضيفه برايتون، غداً، في المرحلة الـ16 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ربما تشهد الظهور الأخير له على ملعب (آنفيلد)، معقل الفريق العريق.

وجاء قرار استبعاد صلاح بعد محادثات بين سلوت وريتشارد هيوز، المدير الرياضي لليفربول، وأعضاء آخرين في إدارة النادي، وفي ظل استمرار المشاورات بين جميع الأطراف فإن القرار النهائي سيكون بيد المدرب الهولندي.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم، إنه "لا توجد لديه أسباب لعدم رغبته في بقاء صلاح"، لكنه ألمح إلى ضرورة وجود نوع من المصالحة من جانب اللاعب لكي يعود إلى التشكيلة فيما ستكون مباراته الأخيرة قبل التوجه إلى كأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده، يوم الاثنين القادم.

وأضاف سلوت، الذي امتنع عن الخوض في تفاصيل الموضوع: "سأجري محادثة مع محمد صلاح، وستتحدد نتيجة هذه المحادثة شكل الأمور في لقاء برايتون".

وتابع: "تحدثنا كثيراً خلال الأسبوع الماضي بعد مباراة سندرلاند. لقد دارت نقاشات عديدة بين ممثليه وممثلينا، وبينه وبيني، وسأتحدث إليه مجدداً اليوم".

وأشار سلوت: "أعتقد أننا قررنا كنادٍ - وكنت جزءاً من هذا القرار - عدم الاستعانة به أمام إنتر، إنني على تواصل دائم معهم، ولكن عندما يتعلق الأمر باختيار التشكيلة أو الفريق، فإنهم يتركون لي دائما حرية القرار".

وتابع: "لا يعني هذا أنني لا أتحدث معهم، وخاصة مع ريتشارد (إدواردز، الرئيس التنفيذي لكرة القدم لمجموعة فينواي الرياضية المالكة للفريق)، لكنني أتحدث معه عن أمور كثيرة، غير أن قرار إشراك لاعب أو ضمه إلى الفريق يعود بالكامل لي كما رأيتم حتى الآن، وأعتقد أن هذا الأمر لن يتغير".

وفي غياب صلاح، حقق ليفربول (المتعثر) فوزا ثمينا 1 / صفر على إنتر ميلان، ليحقق بذلك فوزين وتعادلين في مبارياته الأربع الأخيرة، جميعها في غياب صلاح عن التشكيلة الأساسية.

وشهدت مباراة إنتر اعتماد سلوت على خطة هجومية جديدة، حيث أشرك المهاجمين السويدي ألكسندر إيساك والفرنسي هوجو إيكيتيكي، اللذين تبلغ قيمتهما 200 مليون جنيه إسترليني (268 مليون دولار)، في القائمة الأساسية للفريق، للمرة الثانية فقط.

ورغم أن أداء الفريق لم يكن مبهراً، فإن سلوت يأمل في منحهما المزيد من الفرص، حيث أشار "كلما لعبا معاً أكثر، كلما ازداد انسجامهما وتعاونهما. لقد رأيت فيهما مؤشرات واعدة. هذه هي المرة الثانية فقط التي يلعبان فيها معاً. سنراهما يلعبان معاً أكثر في المستقبل".

واختتم سلوت تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، قائلاً: " تعافى المهاجم الآخر فيديريكو كييزا من المرض وسينضم مجدداً إلى الفريق".

يذكر أن ليفربول يقبع في المركز العاشر بترتيب الدوري الإنجليزي حالياً برصيد 23 نقطة، بفارق 10 نقاط خلف أرسنال (المتصدر)، فيما يتواجد برايتون في المركز الثامن، بفارق الأهداف أمام فريق سلوت، المتساوي معه في ذات الرصيد.