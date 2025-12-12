السعودية إلى نصف النهائي.. وفلسطين تودع كأس العرب بشرف

ودّع المنتخب الفلسطيني بطولة كأس العرب من الدور ربع النهائي، بعد خسارته أمام نظيره السعودي بنتيجة 2-1 عقب التمديد لشوطين إضافيين، في مواجهة مثيرة جرت مساء الخميس.

وقدّم "الفدائي" أداءً استثنائيا وصل حد إحراج نجوم "الأخضر" السعودي، رغم الخروج المشرف.

وانطلقت المباراة بوتيرة هادئة نسبيا، قبل أن تشهد الدقيقة التاسعة أولى الفرص الخطرة للمنتخب السعودي عبر كرة عرضية أرسلها مصعب البطاط، غير أن الدفاع الفلسطيني نجح في تشتيتها. وفي الدقيقة العاشرة سدد سالم الدوسري كرة قوية اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية، تلتها محاولة أخرى من علي مجرشي مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 28 أطلق المدافع الفلسطيني حامد حمدان تسديدة قوية علت العارضة، وذلك بعد دقائق من تلقيه بطاقة صفراء. وواصل "الفدائي" أسلوبه القائم على التنظيم الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة في الشوط الثاني، لكن مهارة سالم الدوسري قلبت الموازين حين انطلق من الجهة اليسرى قبل أن يتعرض لعرقلة من المدافع محمد صالح، ليحتسب الحكم المصري أمين عمر ركلة جزاء نفذها فراس البريكان بنجاح في الدقيقة 58.

وجاء الرد الفلسطيني سريعًا، إذ تمكن عدي الدباغ من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 64 بعد كرة عرضية تجاوزت رأس وليد الأحمد، ليستقبلها بيسراه ويسددها بيمناه داخل الشباك.

وفي الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، كاد محمد صالح أن يتسبب في هدف سعودي ثانٍ بعد لمسه الكرة بيده عقب عرضية من علي مجرشي، لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت قرار احتساب ركلة الجزاء.

وخلال الشوطين الإضافيين ظهرت الفوارق البدنية لصالح المنتخب السعودي، الذي تمكن من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 115 بعد عرضية مثالية من سالم الدوسري وضعها محمد كنو برأسه في الزاوية البعيدة عن الحارس رامي حمادة.