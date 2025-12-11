المغرب يصطاد "نسور قاسيون" بهدف أزارو.. ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب

حجز المنتخب المغربي مقعداً في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب "قطر 2025"، بتغلبه على نظيره السوري "نسور قاسيون" بهدف دون رد، اليوم الخميس، فارضاً تفوقه أداء ونتيجة.

ويدين "أسود الأطلس" بهذا الانتصار إلى مهاجم عجمان وليد أزارو، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد بعد أن تابع تسديدة منير شويعر والمرتدة من الحارس ليُكملها في الشباك "79".

وجاءت بداية المواجهة قوية من الجانبين، إذ حاول المنتخب المغربي بناء هجماته عبر الأطراف والعمق، فيما اعتمد المنتخب السوري على الضغط العالي لإرباك دفاع "أسود الأطلس".

وتلقى المنتخب المغربي ضربة موجعة في الدقيقة 24 بعد إصابة طارق تيسودالي الذي اضطر لمغادرة الملعب ليعوضه وليد أزارو.

ورغم هذا التغيير المبكر، واصل المغرب السيطرة وتهديد المرمى السوري بعدة فرص محققة، أبرزها فرصة من جانب أمين زحزوح عبر ضربة رأس، تألق الحارس السوري في إبعادها، كما أهدر كريم بركاوي فرصة خطيرة في الدقيقة 34 بعدما نفّذ ضربة خلفية مزدوجة مرت بجوار المرمى.

وخلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، فرض المنتخب المغربي أفضليته ودفع نظيره السوري للتراجع، ولاحت للاعبه وليد الكرتي فرصة مُحققة للتسجيل عبر رأسية في إثر ركلة ركنية، لكنها مرت بمحاذاة القائم "40".

وشهد الشوط الثاني سيطرة شبه واضحة للمنتخب المغربي، وزاد الضغط على الحارس المتألق إلياس هدايا، والذي تصدى لأكثر من هدف مُحقق من تسديدة أسامة طنان، والتي أطلقها من داخل الصندوق وأبعدها لركنية.

ولكن الدفاع السوري لم يتمكن من الصمود بصورة أكبر إذ سجل وليد أزارو هدف الفوز "79".

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المُحتسب بدلا من الضائع تلقى المدافع المغربي، محمد مفيد بطاقة حمراء مباشرة، لكن الوقت المتبقي لم يُسعف "نسور قاسيون" للعودة.