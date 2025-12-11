جمال سلامي: العراق خصم قوي لا يمنح الهدايا.. وشخصية الأردن ستظهر بشكل أوضح

قال مدرب المنتخب الأردني، المغربي جمال سلامي، إن طموح الأردن هو التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب في الدوحة، رغم أن المنتخب سيواجه غداً الجمعة في ربع النهائي خصماً قوياً لا يمنح الهدايا لمنافسيه، وهو المنتخب العراقي. وأكد أن الفوز على العراق يتطلب جدية كبيرة، معتبراً أن شخصية منتخب الأردن ستظهر بشكل أوضح في قادم الأيام، ومشدداً على أن القادم هو الأهم بالنسبة لهم، وعلى ضرورة تجنب الوقوع في الأخطاء.

وأضاف سلامي خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عُقد اليوم الخميس: "لا يمكن الحكم على منتخب العراق من خلال مواجهته الأخيرة أمام الجزائر".

وأشار مدرب الأردن إلى أن الخصم الحقيقي بالنسبة لهم هو أنفسهم، مؤكداً أهمية تفادي الأخطاء والمحافظة على الجدية ذاتها التي خاض بها المنتخب مبارياته السابقة.

وكشف سلامي أن المنتخب الأردني حقق أهدافه في المرحلة الأولى، حيث طوّر من أدائه الفني واكتسب شخصية وثقة أكبر، معتبراً أن تلك المرحلة انتهت، وأن التفكير الآن منصبّ على الخطوة التالية.