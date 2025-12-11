مدرب العراق: مواجهة الأردن اختبار حقيقي.. ومستوى البطولة يُبهرني

أكد مدرب منتخب العراق، الأسترالي أرنولد غراهام، جاهزية فريقه لمواجهة نظيره الأردني غداً الجمعة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب في قطر، معتبراً أن مواجهة منتخب قوي مثل الأردن، المتأهل إلى كأس العالم 2026، تُعد اختباراً حقيقياً لمنتخب "أسود الرافدين".

وقال غراهام خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: "يسعى منتخب العراق لتقديم أفضل ما لديه في هذه المواجهة من أجل الوصول إلى نصف النهائي. وبالنسبة لي، فإنني منبهر بمستوى البطولة وأعتبرها اختباراً واقعياً لما سيقدمه العراق في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، فبطولة كأس العرب بطولة كبيرة ومهمة".

وأضاف: "هناك إصابات وغيابات في صفوف المنتخب، لكنني أثق بقدرات جميع اللاعبين. ورغم النقص العددي الذي واجهناه في مباراتنا الأخيرة أمام الجزائر، إلا أننا نجحنا في خلق فرص للتهديف".

وأشار مدرب العراق إلى أن البطولة كانت جيدة من حيث المستوى الفني، وأن الأجواء الجماهيرية فيها كانت مميزة.